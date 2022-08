C’est le traditionnel tir aux clays du Lions Club ce week-end

Malgré la situation sanitaire et une pandémie qui a perturbé les organisations en 2021, le Lions Club de Verlaine a néanmoins pu faire don de 17 330 € en avril dernier. Sept associations régionales en ont bénéficié: La Bernache-Le Refuge, le Centre médical d’audiophonologie, Le Funambule, Mouvement Personne d’Abord, Haut-Regard, Thydia-ULg et Do-Mi-Si-La-Do-Ré. De même que la Fondation Léon Frédéricq, de manière récurrente. Le Lions a également pris en charge les frais d’ophtalmologie et de lunettes pour trois enfants qui avaient tout perdu dans l’incendie de leur logement. Via la Lions Club International Foundation, une aide directe a été apportée aux victimes de la guerre en Ukraine. Quant aux bénéfices du tir aux clays 2021, ils ont été attribués aux victimes des inondations dans la région de Verviers.

Les membres du Lions mettent tout en œuvre pour faire de l’édition 2022 de ce week-end un succès de participation et d’organisation. Certes les amateurs de tir aux clays trouvent un parcours d’exception (parcours de chasse et fosse toutes catégories) dans le cadre de Hepsée mais le public peut profiter des activités des deux journées champêtres.

Samedi 6, à 14 h, fricassé au lard le soir et dimanche 7 août, à 10 h, super BBQ, à Hepsée (Verlaine). Renseignements au 0474/57 88 62.