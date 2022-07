Les Thuyas, projet au «Cœur du village»

Un espace convivialité

L’appel de la Région et du ministre Christophe Collignon vise les communes de moins de 12000habitants, avec pour objectif des aménagements afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens. La Commune a décidé d’adhérer au projet. "Cette phase prévoit une rampe d’accès PMR en façade, un nouveau bar, la création de loges et de vestiaires ainsi que de nouveaux sanitaires femmes, hommes et PMR dans ce qui était l’ancien café, la conciergerie et les sanitaires. Un nouvel espace technique sera également construit à l’arrière" , souligne Vincent Gerday, l’échevin des Travaux.

Le dossier "Cœur de village" ne reprend pas que la rénovation de l’ancien café qui représente un budget de quelque 740000€ sur les 860000€ de cette phase 2. Il comprend aussi la création d’un espace de convivialité extérieur, du côté de la petite salle et de la cuisine. Pour un montant estimé à 120000€.

Il faudra néanmoins se montrer patient pour voir la future réalisation des phases 3 (étage de l’ancien café), 4 (grande salle, espace scénique, réserves) et 5 (parking). À l’échéance 2026?