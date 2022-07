L’école aménage ses horaires de cours

Piscine… allongée

"L’école souhaitait modifier ses horaires , explique Gwendoline Poty, échevine de l’Enseignement. Les six périodes de cours seront réparties en quatre périodes le matin et deux l’après-midi. Avec, pour argument pédagogique, que les enfants sont plus attentifs et concentrés le matin pour travailler." Pas question par contre de modifier les heures d’entrée et de sortie des classes . "Nous sommes tributaires du TEC pour ces horaires . La société de transports s’est montrée inflexible." Ce qui explique cette modification interne validée par toutes les instances de l’école (direction, enseignants, Copaloc…).

Une des autres motivations réside dans l’organisation des cours d’éducation physique (et de piscine) qui vont désormais couvrir deux périodes consécutives… "et non plus sur une seule à la fois , insiste l’échevine. Cela permettra notamment de rester plus longtemps à la piscine et de rentabiliser le prix d’entrée qui a augmenté à Saint-Georges. Et ainsi d’avoir le temps de se déshabiller, de nager et de se rhabiller tranquillement."