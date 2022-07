Une première récolte d’abricots pour Les Petits Fruits de Verlaine

Et si cette année n’a pas été aussi productive qu’espéré, c’est également à cause du gel. "On a aussi eu une petite période de gelées mais moins importante que durant la saison dernière, se souvient Benjamin. C’est pourquoi on a pu obtenir des fruits mais sans le gel, on en aurait eu beaucoup plus."

Le Verlainois estime pouvoir récolter cette année jusqu’à 500kg d’abricots (à raison de 5kg par arbre). "On aurait dû en récolter 25kg par arbre (NDLR: 2,5 tonnes en tout) s’il n’avait pas gelé." L’année prochaine, d’autres variétés seront plantées dans le verger des Buttiens mais la volonté de Benjamin, c’est de rester une petite production, de demeurer à une échelle locale. "Je préfère tout faire moi-même et pouvoir tout vendre."

Et on a goûté, c’est vrai que les abricots de Verlaine sont particulièrement juteux et sucrés. "Ceci est dû au fait qu’on récolte les fruits à maturité. Les producteurs industriels, eux, les cultivent avant qu’ils soient mûrs. On n’est peut-être pas les moins chers mais on propose des fruits d’une autre qualité."

«On va recouvrir les arbres pour limiter les dégâts»

Avec les changements climatiques, "on est exposé à plus d’extrêmes, on le voit bien. C’est pourquoi il faut qu’on couvre les arbres" , au moyen de bâches spéciales tendues par-dessus les abricotiers, comme cela se fait de plus en plus. "Le système devrait nous permettre de limiter les pertes. Au départ, on recouvre les arbres pour protéger les fruits – les cerises par exemple– de la pluie, qui les fait éclater. Mais dans le cas des abricotiers, ce système devrait permettre de maintenir une certaine température autour des pieds." Un équipement qui n’est évidemment pas sans coût.

Le producteur a mis en vente ses premiers abricots ce mercredi matin. Ce jeudi, il y en avait encore dans le magasin du verger, encore sur les arbres. "Les abricots partent très vite, on constate un certain engouement. Mais il n’y en aura pas pour tout le monde."

Le magasin du producteur se situe au n°56 de la Grand-Route, à Verlaine. www.facebook.com/benja.buttiens. 04/2288387.