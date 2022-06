Elle avait, entre autres, volé le portefeuille d’une nonagénaire

Un peu plus tard et un peu plus loin, elle a été surprise par une voisine à la table d’une dame de 93ans qui, prise de pitié, l’avait invitée à boire un thé et manger un morceau de gâteau. Priée de quitter les lieux, la Flémalloise avait emporté au passage le portefeuille de la vieille dame, contenant entre autres 100€ de numéraire. Elle avait alors été poursuivie par la voisine et le fils de la victime jusqu’à un arrêt de bus tout proche, où elle avait pu être interceptée.

Pour la condamner à 8mois de prison, le tribunal a tenu compte du trouble causé à l’ordre public, de la répétition des faits, de l’absence de remise en question de sa part, de sa lâcheté envers une personne vulnérable au vu de son âge ainsi que de ses nombreux antécédents judiciaires et du fait qu’elle était en état de récidive légale, puisque condamnée à 1an de prison avec un sursis probatoire de 5ans l’an passé par la Cour d’appel de Liège pour tentative d’extorsion avec armes. Le tribunal a néanmoins tenu compte aussi du rôle de sa toxicomanie profonde dans la commission des faits, de ses aveux et de la détention préventive déjà subie.