Pour la première de son bar à soupe, le Plan de cohésion sociale (PCS) propose trois recettes aux convives qui se présenteront pour la dégustation gratuite de midi. Il est 10h30 et l’effervescence monte parmi la quinzaine de bénévoles "soupières" et "soupier" réunis en cuisine.

Soupes et smoothies

Nettoyer, laver, éplucher, couper, tailler, hacher. La brigade travaille sous la supervision de Georgette qui élabore les recettes des trois soupes, en fonction des légumes frais de saison en provenance d’un producteur bio local. "C’est une opportunité aussi de manger sainement, avec ces produits frais. C’est bon pour la vitalité et la santé", se réjouit Marie Sauvage, coordinatrice du PCS. Les cuisinières et le cuisinier s’affairent. L’heure de la dégustation approche. Trois casseroles chauffent sur le feu pour trois couleurs de soupes, trois saveurs! Tomates-poivrons, chou-fleur curcuma et betteraves rouges-oignons…

Pendant la cuisson, les bénévoles continuent leur travail avec le nettoyage et épluchages des fruits pour concocter un apéro santé en jus de fruits frais et smoothies (douceur à base de fruits frais). Les premiers convives s’installent aux tables. Apéro donc, avant l’heure de la soupe avec une quarantaine de testeurs, dont une partie du personnel communal, bourgmestre en tête. Les avis sont unanimes parmi les citoyens qui ont répondu à l’invitation. Les soupes sont excellentes. Ils reviendront en septembre pour le prochain! Avec des voisins, des amis, des personnes isolées pour rejoindre l’objectif de rencontre et de papote du projet. "Le galop d’essai est une réussite pour mieux recommencer en septembre, avec un calendrier bien établi et d’autres idées", sourit Marie Sauvage. À la soupe… aux soupes, suite.