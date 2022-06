Le PCS, ce n’est pas que le repair café

Une plateforme bénévole

Le repair café constitue l’incontestable vitrine du Plan de cohésion sociale (PCS) que Marie Sauvage coordonne au sein de la Commune. Un service qui connaît une croissance dans toutes les communes, non seulement en Wallonie et en Belgique, mais également à travers le monde avec 1500 repair café dans 30 pays. "C’est le concept de co-réparation. Les réparateurs bénévoles travaillent ensemble, avec les citoyens. C’est encore un coup de main entre voisins mais surtout un événement citoyen, bénévole et apolitique", rappelle la coordinatrice.

La préoccupation de la vingtaine de bénévoles réunis mardi soir au "37" à Verlaine reste néanmoins la publicité et le développement de la plateforme bénévole mise sur pied dans le cadre de ce même plan. Elle compte actuellement 35 membres mais les demandes restent rares. "Il faut en parler, insiste Vony Poty, bénévole. Comment se faire connaître auprès de la population? Les habitants ne lisent pas les toutes-boîtes qui proposent les services du PCS. Il faut susciter les demandes ." Un service à développer donc alors que le repair café atteint quasi la saturation en termes de fréquentation et de réparation, le temps d’une matinée.

La discussion constructive entre les bénévoles du repair café a permis de dégager de potentiels axes d’amélioration des services. Tous s’accordent sur la convivialité, le partage, l’expertise et la mise en commun de compétences spécifiques sous forme d’entraide et de solidarité. Ils espèrent des solutions en termes de locaux, de stockage de matériel, mais aussi en cas d’affluence. Et souhaitent sensibiliser les jeunes…

www.repaircafe-verlaine.be