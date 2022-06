Elle commet des «vols alimentaires» en porte-à-porte

Le 31mars dernier, elle a commis deux vols chez des particuliers. Une de ses victimes est une personne très âgée. Récidiviste, elle risque gros. " À l’époque, je n’avais pas de revenu, explique-t-elle au président Maglioni. J’essayais de me débrouiller pour manger." Quant à savoir pourquoi celle qui se trouvait initialement à Jemeppe-sur-Meuse a choisi de se rendre à Verlaine, elle explique que " c’est pour changer" . De fait, elle a pris pour habitude de faire du porte-à-porte " afin de pouvoir manger et autre chose".

Nez à nez avec la femme de ménage

Les faits se sont déroulés en deux étapes, comme le rappelle la Procureure de division, Brigitte Leroy. La première fois, elle a vu une porte ouverte et est entrée. " Elle s’est retrouvée nez à nez avec la femme de ménage ." Histoire de se dédouaner, elle a déclaré vouloir signaler que la porte était ouverte. Entre-temps, elle a pris le sac de la technicienne de surface et l’a jeté dans l’allée, non sans avoir pris les 5€ qui se trouvaient à l’intérieur.

Accueillie avec une tasse de café

Ensuite, elle s’est rendue chez la dame âgée. "C’est une voisine qui est venue voir", commente le Parquet. Elle l’a trouvée en train de boire un café avec son hôte. Le temps de prendre congé, la prévenue avait déjà mis la main sur le portefeuille de sa victime. Elle a été poursuivie par la voisine et le fils de la victime jusqu’à l’arrêt de bus où elle a été interceptée. Elle a des antécédents dont un vol en flagrant délit et une tentative d’extorsion avec arme. Le Parquet requiert 8mois.

Du côté de la défense, on estime que la place de sa cliente n’est pas en prison. D’autant qu’une série de sursis probatoires risque de tomber et de prolonger la durée du séjour en prison. Elle sollicite une peine de travail et la poursuite de son traitement. " Ma cliente a des projets, souligne son avocat. Elle aimerait renouer avec ses deux enfants et suivre une formation." De quoi lui octroyer une nouvelle chance?

Jugement le 29 juin.