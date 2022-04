Verlaine | Des caméras contre les incivilités

Contre la délinquance environnementale

L’appel à projets lancé par la Région wallonne, visant à améliorer la propreté publique, permet à la Commune de Verlaine de bénéficier d’un subside de 75% sur la facture de 24000€ nécessaire à l’achat de ces six caméras (maintenance non comprise). Les supports fixes sont réalisés dans les ateliers par les ouvriers communaux. Après plusieurs visites dans des communes qui utilisent déjà des caméras, le choix s’est porté sur un système identique à celui de Saint-Georges qui produit des résultats positifs. "Les quatre bulles à verre seront mises sous surveillance, confirme Vincent Gerday. Deux caméras seront mobiles pour être placées à des endroits problématiques et surveiller la délinquance environnementale. Le système n’empêchera sans doute pas les dépôts. Mais le problème, c’est l’éducation " .

Basées sur un module 4G avec carte mémoire, les caméras reliées à un ordinateur central détectent les mouvements et enregistrent. Les images seront ensuite traitées par la police et les contrevenants identifiés recevront un PV. "Cela ne va pas régler tous les problèmes mais à Verlaine, on sait ainsi qu’on est surveillé" conclut l’échevin.