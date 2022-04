Le label Bienvenue Vélo à la Petite Tour

Héberger… les vélos

Le label est destiné tant aux chambres d’hôtes et gîtes qu’au secteur horeca, aux attractions touristiques et musées ou encore organismes touristiques et artisans-producteurs. Les hôtes doivent remplir des critères spécifiques pour répondre au mieux aux besoins des cyclistes. Les chambres d’hôtes de Dominique et Philippe Voss-Richard correspondent à ces critères, outre le confort de l’hébergement et la qualité d’un petit déjeuner très gourmand entièrement maison agrémenté notamment de pâtisseries.

La Petite Tour est en effet située sur le réseau points-noeuds développé en Wallonie, en l’occurrence en Terres-de-Meuse. Le nouveau point-noeud 82, placé en face de la maison, n’est actuellement pas encore répertorié sur les cartes de programmation d’itinéraires mais il permet de rejoindre tant le plateau hesbignon que la vallée de la Meuse. Il s’agit de l’un des critères définis parmi d’autres pour bénéficier de ce label, à savoir mettre gratuitement à disposition un local sécurisé et couvert, fournir si nécessaire un set de réparation et une trousse de premiers soins (à la Petite Tour, on séjourne chez deux pharmaciens…), renseigner sur les possibilités de repas ("copieux", précise le label) et donner des informations utiles sur les réseaux cyclables! Là aussi, Dominique et Philippe assurent avec leurs sorties vélos…

https ://www.lapetitetour.be/