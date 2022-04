Des bons plans vélos

Dominique et Philippe Voss proposent de bons plans vélos au départ de leurs chambres d’hôtes. Ils enfourchent régulièrement leur vélo pour tester des itinéraires. Parfois plus loin… « Le Covid nous a permis de sillonner la région, notamment la Burdinale, la vallée du Geer et de découvrir les points-noeuds ». Ils ont établi des boucles vers Waremme (43 km), Huy (40 km) ou encore Hannut ainsi qu’une boucle uniquement sur Verlaine.