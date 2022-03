Don Bosco: la macrâle expie enfin sur le bûcher

Sentence inexorable

Alors que le bon peuple arrive au pied du bûcher érigé à l’ombre de l’église du village, Aurore de la Moselle du Grand Cru du Tram prononce l’arrêt inéluctable. Deux ans de catastrophes, d’inondations, de tristesses, de pandémie, ça suffit! Faute de volontaire, la macrâle n’est pas assistée d’un avocat. Par contre, Hugues de Brisefer de la Faisanderie veillera à l’exécution de la sentence.

Le réquisitoire est accablant."Attendu que cette nuit nous allons devoir avancer nos montres, n’hésitez pas à dormir une heure de plus et profitez-en ce soir pour notre 28eLætare… Attendu que depuis deux ans, plus rien n’est pareil! N’a-t-on pas trouvé un vaccin contre la connerie et l’imbécillité… Attendu que le ferronnier s’est transformé en fontainier suite aux dernières inondations pour soulager les habitant avec sa légendaire dextérité à la manipulation de la pompe… Attendu que l’on a pu oublier le CST et qu’il va falloir s’habituer au GPS pour circuler dans notre belle entité…".

Aucune circonstance atténuante n’est accordée! Et le bourreau de bouter le feu au bûcher! La macrâle expie enfin… Avant que Bodegnée ne fasse la fête le 3 septembre pour les 30 ans de son BBQ avec les Gauff en concert!