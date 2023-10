Christophe Pauly du Coq aux Champs à Tinlot sort son premier carnet d'adresses: "Je compte en publier deux à trois par an"

Celui qui connaît bien Christophe Pauly, chef étoilé du "Coq aux champs" à Tinlot sait que plusieurs tiroirs de la cuisine de son restaurant contiennent ses "petits carnets", des notes et recettes, prises au vol depuis plus de 20 ans. C’est dans cet esprit de partage que le chef a décidé de lancer une collection de carnets de recettes, en petit format, simple et percutant, autour d’un thème culinaire, décliné en quelques recettes et anecdotes, égayées par de jolies illustrations. Le premier de la série vient de sortir sur le thème de la courge. "Ça fait longtemps que j’avais ça en tête, avant même de faire mon premier livre, (NDLR:"Le Coq aux champs", paru en septembre 2021). Ici, je voulais un format différent, plus petit, avec des recettes et expériences à partager, quelque chose de proche des gens, d’accessible. C’est au détour d’une discussion avec Virginie Dupont, journaliste, et Donatienne Nieus, une illustratrice que j’adore, que tout s’est soudainement emballé. On a dit: “On va le faire”. Et on a foncé. L’idée, c’est de publier deux à trois carnets par an."