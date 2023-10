Le pont de Tinlot disparaîtra l’année prochaine

Ceux-ci vont se décliner en quatre phases au total. En septembre 2024, si tout va bien, le pont de Tinlot, construit à la croisée de la N66 et de la route du Condroz (N63), et les sorties du carrefour Levooz auront complètement disparu du paysage condrusien au profit de deux giratoires, d’un parking de covoiturage et d’aménagements cyclables.

Concrètement, ce chantier s’effectuera en plusieurs phases afin de limiter au maximum les désagréments pour les usagers, a détaillé la société Colas, par l’intermédiaire de son représentant. La première phase a déjà été réalisée: il s’agit de la création, au croisement de la rue du centre et de la N66 (carrefour de Soheit-Tinlot), d’un giratoire provisoire. Il est en place depuis le 13 octobre et matérialisé par des plots jaunes ainsi que par des marquages au sol.

Démolition et pas explosion

L’étape suivante, qui vient de débuter et qui s’étendra jusqu’à fin du mois de mars 2024, consiste en la création du giratoire Levooz. Il sera réalisé par demi-giratoire, en deux phases donc, tout en maintenant une voie de circulation dans chaque sens. Actuellement, l’accès à la rue de Tillesse ainsi que l’accès à la rue du centre à partir de ce carrefour sont temporairement interdits. Les accès à la N66 se font par le pont de Tinlot venant de Nandrin et par le zoning venant de Marche.

Une fois ce rond-point terminé, c’est alors que la démolition, et non l’explosion, du pont qui interviendra. Celle-ci est planifiée début du mois d’avril 2024, et sera suivie par l’aménagement du giratoire au croisement de la route du Condroz et de la N66. Une étape qui sera réalisée de la même manière que la précédente, c’est-à-dire en demi-giratoire, afin de maintenir une voie de circulation, et qui s’étendra jusque fin septembre 2024.

La suite du chantier concernera deux rues. D’abord, celle de Tantoville (N66), qui devrait être terminée d’ici fin juin 2025. C’est la phase III de ces travaux.

Le revêtement de la rue du centre sera rénové dans la foulée. Des plateaux y seront aussi ajoutés pour casser la vitesse, pour une fin de chantier estimée à septembre 2025.