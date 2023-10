"Femmes & guerrières" à Tinlot: un nouvel espace pour parler de sa maladie et de sa féminité

Ce groupe de parole, c’est l’idée de Carole Zubani, 38 ans, de Tinlot, fondatrice de l’ASBL "Femmes & guerrières" dont les statuts viennent d’être déposés. Carole est institutrice primaire, maman de deux enfants, et son parcours dans la maladie est déjà long. "Depuis 15 ans, j’ai affronté plusieurs soucis de santé: endométriose, infertilité, procréation médicalement assistée (PMA) et un cancer du col de l’utérus contre lequel je me bats depuis trois ans. Durant toutes ces années, j’ai vécu la perte d’une partie de ma féminité, ce sentiment d’être moins femme, les stigmates du corps qu’il faut apprivoiser, la culpabilité, le regard des autres… La maladie fait aussi qu’on se sent très seul parfois, isolé dans son parcours santé, même si on est bien entourés."

Depuis un an et demi, l’idée de créer un groupe de parole entre femmes a germé dans sa tête. "J’avais envie d’offrir ce que je n’ai jamais trouvé: un endroit où on peut se décharger, parler de féminité, de sujets tabous. Un lieu où on peut lâcher prise, avoir une parole libérée, sans être jugée, sans être dans la retenue parce qu’on ne veut pas tracasser l’entourage, parler dans un climat de bienveillance. L’idée était aussi de transformer mon cancer en quelque chose de positif." C’est grâce à deux amies proches, Audrey Cools, 35 ans, de Marchin, et Julie Baré, 31 ans, de Neupré, que tout s’est concrétisé. "Je ne pouvais pas faire ce projet seul, il devait être collectif. Elles aussi sont passées par des maladies compliquées, ce qui les rend légitime. Avec elles, c’est facile, on se comprend, on est sur la même longueur d’ondes…"

Ce nouveau groupe de parole "Femmes & guerrières" s’adresse uniquement aux femmes, touchées par des maladies ou traumatismes qui ont affecté leurs corps, altéré leur féminité: maladies gynécologiques, cancers, maux féminins, maladies chroniques… "Généralement, les groupes de parole qui existent sont assez ciblés, autour d’une même pathologie. Ici, on vise plus large. Quelle que soit la maladie, on traverse les mêmes difficultés: le rapport à l’intime, les stigmates du corps, la culpabilité, ce sentiment d’être un numéro…"

Une séance, un thème

Une fois par mois (chaque 2e jeudi du mois), de 19h à 21h, les femmes qui le souhaitent se réunissent au local de Tinlot et aborderont une thématique différente. "Chacun vient quand il veut, à une ou plusieurs séances. C’est libre et bien entendu totalement gratuit."

Ce jeudi, pour la première, la thématique était "Mon combat à moi, c’est…", un premier pas pour se présenter à tour de rôle. Les thématiques suivantes seront définies en fonction des demandes du groupe mais pourraient évoluer: la maternité, les maladies chroniques, la féminité… "On peut nous rejoindre même si on n’est pas concerné. On peut venir parler mais aussi juste écouter."

Carole, Audrey et Julie sont là pour encadrer, animer, gérer les séances. Elles proposent aussi des sélections de livres, des produits cosmétiques à tester, des cartes de visite de praticiens… "Chaque participante apporte ses bons plans, ses trucs et astuces pour mieux vivre son combat, dans l’esprit d’entraide." Par la suite, l’ASBL souhaite aussi inviter des contributeurs externes qui pourront apporter des pistes.

Au terme de cette première séance, le trio de "guerrières" était plus que satisfait et particulièrement touché par la sincérité des échanges qui ont eu lieu. "C’était exactement ce à quoi j’aspirais, se réjouit Carole, émue. La parole a été partagée de manière fluide. Des choses importantes, sincères ont été confiées, les échanges étaient bienveillants."

Les prochaines séances se dérouleront les jeudis 9 novembre et 14 décembre. "La réservation est souhaitée mais pas obligatoire. On peut se décider au dernier moment." L’ASBL est actuellement financée sur fonds propres mais elle invite qui veut à soutenir le projet via le numéro de compte BE083632 3564 9113. "On va également solliciter des sponsors, un appel aux dons, répondre à des appels à projets ou subsides, organiser des activités. On doit se faire connaître…" Un site internet est aussi en préparation.

Page Facebook: "Femmes & guerrières ASBL". femmesetguerrieres@gmail.com. 0497/23 29 06