Tinlot: pas de prison pour le vendeur de cannabis

Le tribunal n’a donc pas suivi la requête du Procureur, qui avait réclamé 15 mois d’emprisonnement. Qui avait mis en exergue une première condamnation en 2015, la vente de stupéfiants à un mineur d’âge et une longue période infractionelle: "Le prévenu compte des dizaines de clients réguliers. Il n’a pas retenu la leçon et il faut donc se montrer sévère."

La défense du Tinlotois s’était portée en faux contre le but de lucre et avait argumenté sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve de vente à grande échelle."Et puis, le Tinlotois avait promis de ne plus recommencer, alors qu’il avait cessé de consommer du cannabis depuis plus d’un an. Il avait d’ailleurs reconnu les faits lors de son audience tout en insistant sur le fait que ses clients se limitaient à un groupe restreint de connaissances: "Je ne vendais qu’à des amis et à des prix démocratiques…" Le sens de l’amitié prend tout de même parfois des contours assez curieux, s’agissant de savoir si on se rend vraiment utile en vendant de la drogue à ses connaissances.

Sous contrat intérimaire comme soudeur, le Tinlotois a entre-temps contracté un emprunt hypothécaire et a convaincu le tribunal qu’il avait repris le droit chemin. Le juge a donc opté pour une peine de travail, soucieux, dans ses attendus, "d’éviter que le prononcé d’une peine d’emprisonnement n’entraîne le déclassement social et/ou professionnel du prévenu. Et cela doit lui faire aussi prendre conscience du caractère inacceptable de son comportement. Outre son caractère punitif, cette peine de travail le rendra auteur de sa condamnation."