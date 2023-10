"Entre 5 000 et 6 000 bouteilles": Prologue, à Tinlot, a fait ses premières vendanges

Et parmi ces bénévoles, on retrouve bien entendu des amis et membres de la famille, mais pas qu’eux. "Beaucoup de personnes sont venues pour vivre une nouvelle expérience", poursuit Hélène. Et en plus, ils ont été gâtés. "On leur a offert un petit-déjeuner le matin et organisé un barbecue en fin de journée."

Une belle récolte

Et pour en revenir sur ces vendanges, la récolte fut bonne ? "Très ! On devrait arriver à sortir entre 5 000 et 6 000 bouteilles." Et encore, ce n’est que le début. "Quand les vignes auront grandi, on produira entre 20 et 25 000 bouteilles", renchérit son mari Marc-Antoine Wautelet.

La récolte a été bonne, pourtant, ce n’était pas spécialement bien parti. "Les conditions météorologiques n’étaient pas évidentes cet été, poursuit Hélène. Mais ils ont fait ce qu’il faut. Ils ont par exemple effeuillé les vignes pour que les raisins soient plus exposés au soleil."

Et maintenant, direction le vignoble des Trois Rois, à Oupeye, pour la vinification. "Les premières bouteilles seront disponibles en juin 2024." Mais à terme, ils ont bien l’intention de vinifier eux-mêmes. "La prochaine étape de notre projet, c’est la construction d’un chai, commente Marc-Antoine Wautelet. Il devrait être terminé d’ici trois ou quatre ans."

Prologue collabore donc avec le vignoble des Trois Rois, et pas seulement. "Le vignoble d’Occarius (NDLR: situé à Clavier) nous a prêté des cageots pour les vendanges." Et donc, il n’y a pas de concurrence entre vignobles ? "Aucune. Si les autres vignerons travaillent bien, les vins belges auront une bonne réputation. Ce serait évidemment une excellente chose pour tout le secteur."

Mais en attendant que le vin belge soit une référence mondiale, on se réjouit de déguster les premières bouteilles de Prologue, qui seront disponibles dans quelques mois.