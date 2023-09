Tinlot: lifting et lettrage pour La Tinlotoise

"Nous avons obtenu ce subside pour la rénovation de La Tinlotoise, dont le budget total s’élève à 450 000 € TVAC, subsidié à 70%", a d’abord rappelé l’échevin en charge Dominique Albanese. "L’objectif est de diminuer les gaz à effet de serre émis par la salle de 90%, et pour y parvenir, toute une série de travaux vont devoir être effectués", a-t-il encore ajouté, avant de détailler ce qui devait être réalisé: "On isole la salle par l’extérieur avec des panneaux, on refait la toiture et la verrière qui est au-dessus en l’isolant avec du double vitrage, on ajoute des panneaux solaires sur le toit pour alimenter trois pompes à chaleur, des mitigeurs vont être installés pour limiter la consommation d’eau dans les douches, on isole le toit plat, on va installer un pare-soleil pour éviter qu’il fasse trop chaud dans la cafétéria et l’identité visuelle va être renforcée en plaçant des lettrages qui seront visibles de la route du Condroz."

Les portes de devant, déjà en double vitrage, ne seront pas changées, sur avis de l’audit énergétique. Une partie du montant du subside peut aussi être utilisé pour réaliser des travaux qui n’ont rien à voir avec la rénovation énergétique: le sol va ainsi être rénové, les goals de foot changés et deux bornes de recharges vont être installées devant le bâtiment.

Le cahier technique doit encore être vérifié par la Région, ce qui va prendre un mois et demi, et c’est seulement après que le marché pourra être lancé.

Pierre-Henri Lefebvre, conseiller de l’opposition, a demandé s’il n’était pas possible d’éclairer les lettres pour les mettre en évidence: "On va éviter la pollution lumineuse", lui a rétorqué l’échevin.