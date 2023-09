Pour sa culture de cannabis à Tinlot, il écope d’une peine de travail au lieu d’1 an de prison

Cet Albanais de 29 ans, en séjour illégal en Belgique, a été bien inspiré en faisant opposition au jugement par défaut qui l’avait condamné à 1 an de prison ferme et 8 000 € d’amende pour avoir cultivé, détenu et vendu du cannabis, au départ d’un entrepôt situé route de Marche à Tinlot, entre le 31 août 2020 et le 14 mars 2021. L’homme avait, selon la loi, 15 jours pour faire opposition "dès le moment où il a eu connaissance de la signification du jugement". Mais, relève le tribunal, "le jugement par défaut n’a été signifié à personne". Le prévenu s’est donc présenté voici quelques semaines à l’audience du tribunal correctionnel de Huy, ce qui lui a permis de solliciter une peine de travail. "Et puis, a-t-il ajouté, je ne consomme plus de drogue depuis un an et j’ai trouvé en emploi de couvreur-zingueur."