Pour ses 60 ans de sacerdoce, l'abbé Rouschop mis à l'honneur par le Prieuré de Scry

Cet été, les membres du Prieuré Saint-Martin de Scry (Tinlot) ont fêté dignement les 60 ans de sacerdoce de l’abbé René Rouschop, curé pendant 23 ans dans le Condroz, lors des retrouvailles annuelles autour du puits. L’occasion de faire son portait et de revenir sur ses réalisations. Qui ont de nombreuses portées locales, à Tinlot. Ordonné en 1963, il officie d’abord comme vicaire à Herve, avant d’arriver à Fraiture en 1970. Il y initie la chorale, le conseil de fabrique, les mouvements de jeunes, le conseil pastoral, et les ADAL (Assemblées dominicales animées par des laïcs). À cela s’ajoute, en 2007, sa nomination comme aumônier national des patros et de la régionale Ourthe-Amblève. Grand sportif, il a pratiqué aussi le football au club de Fraiture Sport et le cyclisme au Cyclo-Condruze Nandrin. Proche des villageois, en 1988, il devient curé de Scry et de Seny, et, en 1990 des huit paroisses de Nandrin-Tinlot, aidé par des collègues.