Le prévenu nie avoir vendu du cannabis à des mineurs

Ce dernier s’inscrit en faux face à ces accusations. "Les ventes, c’était lors de l’été 2020 et mes deux clients avaient plus de 18 ans… Et puis, ajoute-t-il, je vendais du cannabis à des prix démocratiques et à des amis. J’avoue que je n’aurais pas dû, mais je traversais une période de dépression…"

Sa défense, par la voix de Me Pierre Machiels, insiste sur le fait que son client est en aveux et, surtout, qu’il n’y a aucun élément probant pour affirmer que deux de ses clients étaient mineurs d’âge. "Encore une fois, il faut considérer que la période infractionnelle débute en juillet 2020 et qu’il n’y a pas eu de vente à grande échelle."

Le Ministère public a réclamé 15 mois d’emprisonnement. "Il y a but de lucre et le prévenu n’a pas retenu la leçon, d’où la sévérité de la peine demandée."

"Vous avez fait très peur à mon client, a rétorqué la défense. Mon client a retrouvé du travail comme soudeur. Il s’est remarié et est papa d’une petite fille et, surtout, il est sur les bons rails (sic…) puisqu’il a arrêté toute consommation de stupéfiants depuis un an. Sa situation a donc changé et il passe régulièrement des tests pour prouver qu’il ne prend plus rien."

Et Me Machiels de solliciter du président une peine de probation autonome avec analyses et soins réguliers. À titre subsidiaire, une peine de travail et, en dernier recours, un sursis le plus large possible. "Je promets que je ne recommencerai plus et qu’on n’entendra plus parler de moi", a pu conclure le prévenu.

Jugement le 11 octobre.