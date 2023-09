C’était sold out dans le jardin de Laurence, à Fraiture, pour le festival "Rock in Garden"

Vendredi, tout le monde s’affairait pour les derniers préparatifs, la scène étant montée la veille, il restait pour les techniciens à s’occuper du son et de la lumière. Laurence, sa famille et des bénévoles installaient le bar et les tonnelles . "Nous organisons tout de A à Z. L’affiche musicale est prête depuis le mois de février. Pour nous restaurer, nous proposons un barbecue avec pains saucisses et petites brochettes. Nous avons les mêmes fournisseurs depuis trois ans et tout roule. Les toilettes viennent d’arriver, c’est super, raconte l’organisatrice. Pour garder un côté convivial à l’événement, le nombre de personnes est limité à 300 et par respect pour les voisins, la fête se termine vers minuit. Quatre groupes sont prévus à l’affiche, tous des coups de cœur: tout d’abord John L, un trio heavy metal, ensuite Todo està aqui (tribute de Noir Désir), Curiosity (tribute de The Cure), pour terminer en beauté avec Be 80’s."

Samedi, le jour J est arrivé, et tout est fin prêt. Tout le monde est à son poste et, vers, 17h sous une température estivale, les personnes commencent à affluer, pour profiter du jardin, et boire un verre avant le début des festivités. Dans un cadre bucolique, une superbe scène, un immense bar attenant à la maison, de petites tonnelles, des coins cosy et romantiques près des arbres: tout est fait pour se sentir bien, comme à la maison. Vers 18 h, les groupes commencent leur prestation. Au fur et à mesure que la luminosité diminue, l’ambiance monte crescendo. Grisé par les jeux de lumière et une jolie sonorisation, le public, très détendu, se laisse guider par la musique, en chantant ou dansant, en vraie symbiose avec les artistes.