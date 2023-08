La Fête des Tinlotois au château ? Un accord "tout à fait transparent"

La Fête des Tinlotois sera organisée au château de Tinlot le 23 septembre. Lors du conseil communal de lundi, la bourgmestre Christine Guyot a mis en avant qu’il s’agissait d’un lieu idéal pour y réaliser une fête sans troubler la quiétude du voisinage. Réplique du conseiller communal indépendant Lorenzo Novello qui soupçonne "un arrangement" et considère la publicité effectuée au sein de l’école malvenue, alors qu’il doit s’agir d’un lieu neutre. D’autant plus qu’on s’approche des élections. "On a obtenu un bon accord avec le château pour l’organisation de la fête" : la phrase a fait quelque peu bondir l’élu communal. "On a eu un prix, je connais ça: avec les commerciaux, ça porte un autre nom", a-t-il fustigé, regrettant que de la publicité apparaisse par ailleurs sur les garde-corps d’un escalier de sécurité au sein de l’école. "Des affichages pour la santé publique, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-ci, cela n’est pas fait pour." Par ailleurs, le château se loue à des prix élevés. Alors, pourquoi ne pas utiliser la salle omnisports, relativement imposante, comme cela s’est déjà fait ? Et il ajoute: "Cela fait trois ans qu’ils vont au château, je soupçonne des arrangements et des discussions préalables à l’appel d’offres, il y a d’autres endroits où le bruit ne dérange pas."