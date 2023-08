Kiosque de Ramelot: un nouvel appel d’offres est lancé

Voilà quelques années maintenant qu’il est envisagé, sans succès. Par deux fois, aucune entreprise ne s’était manifestée pour réaliser les travaux. "Nous avons lancé le marché à deux reprises, et à chaque fois, nous n’avons reçu aucune réponse", a encore regretté l’échevin en charge, Denis Craisse, qui ne désespère pas de boucler ce projet.

La Commune a ainsi décidé de revoir quelque peu ses plans afin d’optimiser ses chances. "On a consulté six sociétés", a ainsi fait savoir l’échevin, qui a laissé tomber l’idée de la structure en métal, un matériau dont le prix a fort augmenté ces derniers temps. Pour la troisième tentative, il est donc prévu de revenir en arrière et d’opter, non plus pour une structure en métal, mais bien pour une structure en bois: "Et nous avons été contactés par un menuisier de Clavier", a encore annoncé l’échevin.

Le coût de ce projet, pour lequel un budget de 50 000 € était prévu (dont 15 000 € de subsides), devra peut-être par contre être revu à la hausse.