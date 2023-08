Les travaux d’extension de l’école de Fraiture viennent d’être lancés: "On aura de nouvelles classes spacieuses"

Deux classes existantes vont aussi être rénovées. ©EDA V.R.

Coût total du chantier: 769 934€. "Le projet est subventionné à hauteur de 597 230€. La participation communale sera donc de 168 703€."

Et pour faire tout ça, il faudra 210 jours ouvrables. "Si tout se passe comme prévu, la fin du chantier est prévue le 19 mars 2024."

Le chantier, dont les plans ont été dressés par l'architecte Aurélien Cabiddu, seront menés par l'entreprise André Chêne.

Pour les élèves de 4e, 5e et 6e primaires

"Ça va donc nous faire du bien d’avoir des classes spacieuses, où on pourra mettre en place une pédagogie moderne et où les institutrices pourront passer entre les bancs sans se cogner partout"

Bien évidemment, l’arrivée de locaux spacieux n’est pas pour déplaire à Livio Baggio, le directeur de l’école. "Nos classes sont normales, vu qu’elles comptent 25 élèves. Mais nos locaux sont petits. Ça va donc nous faire du bien d’avoir des classes spacieuses, où on pourra mettre en place une pédagogie moderne et où les institutrices pourront passer entre les bancs sans se cogner partout."

D’ailleurs, ces nouvelles classes accueilleront les élèves de 4e, 5e et 6e primaires. "Ce sera bien puisque les trois premières années de primaire ont déjà des grandes classes."

Et quid du module dans lequel on donne encore cours aujourd’hui ? "Il ne va pas être démonté, répond Christine Guyot. On va encore l’utiliser, plutôt comme local de rangement ou en dépannage pour des cours de citoyenneté ou de religion, mais il ne sera plus une classe à part entière."

À l’étroit pendant quelques mois

Et pendant les travaux, comment cela se passera-t-il puisque deux classes vont se retrouver expulsées de leurs locaux ? "On utilisera le réfectoire, on travaillera en co-titulariat… Mais c’est sûr, on va se retrouver à l’étroit pendant six mois." Mais de toute façon, pas le choix, "il faut passer par là".

«Non, notre but n’est pas d’accueillir plus d’enfants»

Denis Craisse a profité du lancement du chantier pour faire passer un message à l’attention des parents des enfants scolarisés à Fraiture. «Si on construit ces nouvelles classes, ce n’est pas pour accueillir davantage d’enfants. Notre but est de gagner en confort.»

Un point de vue partagé par le directeur de l’école. «Pour l’instant, on a six classes de primaires et quatre de maternelles, avance Livio Baggio. C’est largement suffisant. On ne saurait pas agrandir les bâtiments car on est bloqué par la route. On ne pourrait pas non plus augmenter la superficie de la cour de récréation. Et puis, on est une école rurale et il faut garder ses caractéristiques.»

Il n’est pas non plus question d’en arriver à des cas de surpopulation «qui engendreraient de la violence dans la cour et de l’insécurité».

Le directeur est même très clair : «si on venait à avoir besoin de plus de place à cause de la construction de nouveaux lotissements, il faudrait envisager la construction d’une nouvelle école».

Pas besoin d’une autre école

Mais selon la bourgmestre Christine Guyot, il n’y aura pas besoin d’aller jusque-là.

«Pour l’instant, on a deux projets de lotissement en cours sur la commune. Un de 35 logements et un autre de 25 logements et ces deux projets n’avancent plus vraiment. Ce n’est pas cette population supplémentaire qui va nécessiter la construction d’une nouvelle école.»