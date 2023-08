Dès septembre, des ateliers encadrés à l’ancien four à pain de Tinlot

Deux fois par mois

Du coup, dès le lundi 18 septembre, le PCS Condroz proposera deux rendez-vous mensuels sur place. Un lundi, dès 9 h et pour plusieurs heures (le four étant à bois, il faut lui laisser le temps de chauffer…), il s’agira d’un atelier encadré par un ancien boulanger. Chacun préparera son pain sur ses conseils puis, pendant que la pâte lèvera, fabriquera aussi l’une ou l’autre pâtisserie ou viennoiserie (gosettes, cougnous…). Deux semaines plus tard, le samedi, "ce sera par contre plus autonome, poursuit Aurélie Ginkels. Là, les gens viendront avec leurs propres ingrédients, un peu quand ils veulent et pour préparer ce qu’ils veulent: du pain, des tartes…" Le boulanger du lundi sera là de temps en temps en soutien, relayé par un employé du CPAS passionné et formé à la boulangerie-pâtisserie. "On voudrait aussi que les gens s’entraident, échangent et s’échangent des recettes, par exemple."

L’accès au four à pain est accessible en priorité aux habitants des cinq communes concernées par le PCS Condroz: Tinlot, bien évidemment, mais aussi Anthisnes, Clavier, Ouffet et Nandrin.

"Les rencontres du four à pain": le lundi (dès le 18 septembre) à 9 h (3 € de participation) et le samedi à 10 h à la salle La Croisée, rue Malplaquaye. Infos et inscriptions au 085/41 29 04.