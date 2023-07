Feu de camion à Ramelot

Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus ce vendredi à 12h40 à Tinlot pour un feu de camion, au Thier de Vierset. L’engin, un semi-remorque, se trouvait sur un champ, occupé à manœuvrer pour décharger du compost. La chaume sur le sol était probablement brûlant et l’engin a pris feu. À l’arrivée des pompiers, l’incendie avait déjà été en grande partie maîtrisé grâce à l’intervention d’un tiers. Les sapeurs ont réalisé les opérations de contrôle, notamment via la caméra thermique et un abondant arrosage, afin que le feu ne reprenne pas. On ne déplore aucun blessé mais le camion est détruit et immobilisé. Un dépannage a été effectué.