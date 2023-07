Église de Scry: "Un dossier bancal", dénonce l'opposition

L’opposition, elle, tique et évoque un dossier bancal. "Sur les documents proposés, on voyait que la date de validité de l’offre était passée (1er juillet) et on nous demandait de les ratifier, donc d’en prendre la responsabilité. Les éléments de l’offre étaient estimatifs et forfaitaires, pour nous c’est comme si on signait un chèque en blanc. Concernant la future utilisation de l’église, on aimerait être au courant aussi. Le nombre d’éléments modifiés ici en séance montre aussi que le dossier n’est pas vraiment mûr et c’est pour cette raison qu’on demandait un report." L’opposition a refusé d’engager sa responsabilité.

"L’attribution, qui a été donnée avant le 30 juin, c’est de la prérogative du collège, qui attribue les marchés et nous avons préféré faire ratifier ce point au conseil communal par mesure de transparence", lui a répondu l’échevine.