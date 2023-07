Au total, 107 cavaliers porteurs de handicap, ou qui souffrent de difficultés, se sont présentés devant un jury expert pour réaliser une performance équestre: une reprise de dressage adaptée (au pas ou au trot), mais aussi un parcours de maniabilité, selon leurs capacités.

Les participants, en centre de jour, en hébergement ou en école spécialisée, étaient âgés de six ans jusqu’à une soixantaine d’années. Certains des cavaliers sont actifs dans l’association depuis plus de vingt ans. Deux institutions en provenance de Couvin participent aussi depuis un moment à l’événement.

Durant le concours, les cavaliers ont été jugés sur leur position, l’activité du cheval, la précision des figures ou encore la présentation globale de l’animal. "Cet événement a du sens dans leur projet de soins et de bien-être, pour eux c’est une manière de montrer qu’ils ont pris confiance, qu’ils sont plus autonomes, qu’ils ont maintenu des acquis, qu’ils sont capables de gérer le stress ou d’avoir une bonne communication corporelle", explique Géraldine Senterre, l’actuelle directrice, également présente chez Hippopassion depuis plus de 15 ans.

Les bienfaits de cette activité sont nombreux: travail de l’équilibre, travail sur le tonus, renforcement de la motricité fine, travail sur la communication verbale et corporelle, sur l’attention et la concentration, entre autres. "Il faut apprendre à se tenir droit, à aller à gauche, à droite, ajuster son tonus en fonction de la direction que va prendre le cheval, être assez juste dans ses gestes", énumère notamment la directrice.

Les cavaliers doivent aussi apprendre à brosser les chevaux tout en suivant les corps des animaux. Les rencontres entre les patients créent également de belles synergies et les poussent à s’ouvrir et à surmonter certaines peurs. "On va vraiment miser le bien-être et le bien-être va pouvoir amener du mieux-être, ce qui peut les aider après, l’objectif étant qu’ils se sentent bien dans la société", conclut Géraldine Senterre. "Pour des patients que l’on suit depuis longtemps, on remarque une évolution positive".

Le tout dans un encadrement rapproché.