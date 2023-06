Aménagement de la place de Fraiture: début des travaux espéré au printemps 2024

Par rapport au projet initial, "quelques amendements ont été apportés afin d’assurer une plus grande accessibilité au site pour les PMR, de placer un brise vitesse entre la salle Le D’Zy et la place, et d’assurer l’imperméabilité d’une partie de la place."

Le coût total du projet s’élève à 711 000 €, dont 200 000 € à charge de la Commune.