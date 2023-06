Tinlot : il a harcelé et menacé son ex et frappé leur fils de 6 ans

Il lui a ainsi envoyé un tas de messages rageurs, désagréables et menaçants. Pendant des jours et des jours. "Ce sont des menaces précises et circonstanciées, c’est de la folie, ça fait vraiment froid dans le dos", dit la juge. "Je n’étais pas fier de moi en relisant le dossier il y a quelques jours", reconnaît le prévenu.

L’homme est aussi poursuivi pour avoir "puni" son fils de 6 ans à coups de poing, de pied et de ceinture parce qu’il avait tenu des propos racistes envers un petit copain d’école. "Vous vous rendez compte que vous le punissez pour sa violence par… une violence extrême et excessive ?", s’échauffe la juge. L’homme, visiblement ému, fait profil bas.

Incarcéré depuis fin 2021 (il a été condamné plusieurs fois depuis 2011 pour coups, menaces et port d’armes), le Condrusien a depuis eu un autre fils. Il voudrait, une fois sorti de prison, présenter son petit frère à son aîné, que la relation avec lui reprenne un cours normal, même s’il sait que ça prendra du temps.

"Je ne m’en prendrai jamais à eux…"

Du côté de la maman et de son compagnon, on explique qu’une thérapie familiale a été nécessaire pour traverser tout ça, que la mère et l’enfant sont toujours suivis individuellement par un psy. On voudrait que la peine qui sera prononcée ait un rôle social, qu’elle apaise la vie de cette famille. Et on réclame 10 000 € à titre de dommages pour l’enfant, 5 000 € pour la maman et 2 500 € pour le beau-père.

La substitut du procureur du roi, estimant que les sursis probatoires déjà accordés par le passé au Condrusien n’ont pas porté leurs fruits, réclame quant à elle une peine de prison ferme de 40 mois, estimant que "l’incarcération de monsieur est la seule manière de mettre la famille et l’ordre public à l’abri".

Fâché par ces réquisitions jugées trop élevées, l’avocat de la défense a plaidé pour un sursis probatoire. "Les préventions sont établies, oui, mais mon client est dans un processus de reconstruction, il n’y a plus de craintes à avoir", assure-t-il. Le prévenu s’est quant à lui excusé, les yeux dans les yeux, envers son ex et son compagnon. "Je n’ai pas voulu leur faire si peur. Et je ne m’en prendrai jamais à eux. C’est la maman de mon fils…"

Jugement le 15 septembre.