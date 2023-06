Des voitures à la culture de cannabis, à Tinlot

Le dossier était déjà venu devant le tribunal mais vu son absence, il a été condamné par défaut à un an de prison. Il a donc décidé de faire opposition. Questionné sur les préventions, il explique: "Je suis vraiment un passionné de plantes." Néanmoins, dans un premier temps, s’il loue un hangar à Tinlot, c’est pour des voitures. Néanmoins, au vu de la conjoncture, il réoriente son activité vers le cannabis. "J’étais un gros consommateur, jusqu’à cinq grammes par jour. J’ai donc fait une plantation".

Électricité coupée

Selon lui, elle n’est jamais arrivée à terme. "Le propriétaire du hangar est venu me trouver car j’avais des problèmes de surconsommation (NDLR: d’électricité). Je payais 150 € par semaine et quand je n’ai plus su payer, il a coupé l’électricité et a prévenu la police". Pour lui, il ne s’agissait pas d’un commerce. D’autant que sans lumière, les plants ont vite pourri. Pour le reste, tout au plus avait-il 8 lampes, 10 sacs d’engrais de 25 kg et 4 bouteilles d’engrais.

En mars 2021, c’est à Bruxelles qu’il est à nouveau inquiété avec la possession de 3 gr de cannabis dans sa voiture. Une visite domiciliaire permet de mettre la main sur 129 gr dans un seul emballage. "J’achète 350 € les 100 gr, c’est plus rentable". Alors qu’il persiste à dire que c’est pour lui et lui seul, la police a mis la main sur plusieurs téléphones. Il en reconnaît un seul. Petit problème: sur ce dernier, on trouve ce qui s’apparente à du deal.

"J’avais l’habitude d’acheter mes téléphones à de mauvaises fréquentations". Les messages étaient donc destinés aux anciens propriétaires. Du côté de la défense, on demande que la période infractionnelle soit revue à la baisse, du 5 janvier 2021 au 15 février 2021. Son client travaille depuis 14 ans comme couvreur "mais par intermittence". Depuis novembre dernier, il a rencontré sa future épouse et veut reprendre sa vie en main. Son conseil sollicite une peine de travail.

Demande à laquelle ne s’oppose pas la Procureure de division Brigitte Leroy, bien qu’elle avoue avoir quelques doutes sur les propos du détenu. "Lors de la fouille du hangar, on a retrouvé 68 sacs de terreaux, 591 pots de plantes usagés et 16 ampoules au sodium". Sans oublier les 130 grammes et les commandes en néerlandais sur son téléphone. Elle requiert 150 heures de peine de travail ou un an en cas de non-exécution.

Jugement le 14 septembre