Le marché du kiosque de Ramelot va être relancé

Ici, le problème vient probablement du fait que la deuxième mouture du projet comprend une structure en métal. "C’est un matériau dont le prix a fort augmenté, détaille l’échevin des Travaux. Je suppose que, quand les entrepreneurs font leurs calculs, ils se rendent compte qu’ils ne pourront pas respecter le budget qu’on avait prévu (NDLR: 50 000€, dont 15 000€ de subsides). "

Retour au premier projet

Pour la troisième tentative, il est donc prévu de revenir au premier projet qui, lui, "ne comporte pas de structure en métal. On espère qu’on recevra des retours positifs de la part d’entrepreneurs".

Tiens, et pourquoi avoir abandonné le premier projet au profit du deuxième ? "On l’avait lancé pendant la période du Covid. Et ça avait capoté à cause de la pandémie."

Bref, nous voici de retour au point de départ. "Nous ne désespérons pas. Nous pensons que le kiosque sera terminé pour le printemps ou l’été 2024." À noter que le prix du projet n’est pas encore connu. "On va devoir le réestimer, puisque les prix des matériaux ont augmenté."

Le compte du CPAS en boni

Le compte du CPAS a également été présenté ce mercredi soir. "On enregistre contre toute attente un boni de 19 210€, se réjouit la présidente du CPAS Christine Gobiet. C’est une bonne nouvelle vu ce qu’il s’est passé au cours des dernières années."