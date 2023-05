Vingt ans de gastronomie pour le Coq aux Champs à Tinlot: "Mon restaurant, c’est ma première maison" (vidéo)

À l’adolescence, assez vite. J’étais bon élève mais mauvais garçon, bardé d’heures de colle (rires). Je n’étais pas passionné par les études, ça m’ennuyait profondément. C’est en travaillant comme étudiant à l’Hostellerie de la poste à Havelange que j’ai découvert cet univers. Ça m’éclatait. J’adorais cette atmosphère. Et puis, j’ai toujours adoré la table. Une grande partie de mon éducation a tourné autour du restaurant. Un soir, lors d’un Réveillon de Noël, j’avais 17 ans, j’ai annoncé à mes parents que je voulais être cuisinier. Mon père m’a lancé: "OK fais-le. Mais alors, fais-le bien."

Et vous avez débuté dans une école d’hôtellerie…

Oui et je suis malheureusement tombé dans le même schéma scolaire qui ne me convenait pas. Je me suis renseigné sur d’autres filières et j’ai fait mon apprentissage, mon patronat. On m’a conseillé de mettre les mains dans le cambouis.

Avec déjà l’envie d’aller loin ?

Oui, j’étais passionné et déterminé. J’ai donc contacté un des meilleurs chefs en Belgique à l’époque: Daniel Van Lint, du Pré Mondain, connu pour sa rigueur et sa longueur d’avance. J’ai sonné pour prendre rendez-vous et demandé d’être commis, il a refusé net. J’y suis retourné au culot en allant sur place. Il m’a remballé. J’ai fait demi-tour et je suis revenu à la charge en proposant de travailler sans salaire, juste pour apprendre. Il m’a mis au défi en me demandant de commencer l’après-midi. À 14 h, j’étais dans sa cuisine. Il m’a fait peler des oignons grelots stockés dans une pile des cageots plus hauts que moi. Il m’a fallu trois jours pour en venir à bout. J’avais les doigts en sang. J’ai poursuivi avec des tâches ingrates jusqu’au jour où il m’a confié de nouvelles tâches. Je suis resté trois ans et j’étais armé…

En 2003, vous ouvrez votre propre établissement: le Coq aux champs, à Tinlot, en pleine campagne condrusienne.

Oui, j’étais prêt. J’avais 25 ans et un rêve, une passion. Tout s’est ensuite enchaîné. En janvier 2005, à peine deux ans après, je décrochais une étoile et, depuis, je ne l’ai jamais perdue.

La carte de 2003 et celle de 2023 sont-elles totalement différentes ou gardent-elles un fil rouge ?

Je dispose de dizaines de carnets de recettes gribouillées au fil des années. J’y puise encore mon inspiration. Mes recettes ne sont pas figées. Certaines bases restent les mêmes mais s’adaptent en fonction de l’expérience, du contexte, de l’évolution des techniques et des nouvelles habitudes alimentaires. Pour un dessert, je peux très bien reprendre une ancienne de mes recettes mais je mets la moitié de sucre en moins. La tendance aujourd’hui est de désucrer le plus possible.

Avez-vous un plat signature qui est resté à la carte pendant ces 20 années ?

Oui: la langoustine du Guilvinec (en Bretagne) marinée avec de l’anguille fumée et du caviar. Ce plat s’inscrit dans les classiques de la maison. Il a été revisité mais n’a jamais quitté la carte. La charpente de ce plat n’a pas bougé, je le fais évoluer, par exemple avec de la cecina (charcuterie espagnole). C’est le cas aussi du bonbon violette, élaboré en juillet 2003. Si je l’enlève, j’ai une pluie de critiques.

Vingt ans de gastronomie pour le Coq aux Champs à Tinlot: "Mon restaurant, c’est ma première maison"

Que diriez-vous aujourd’hui au jeune chef que vous étiez il y a 20 ans ?

"Ose plus". J’ai eu des opportunités que j’ai refusées parce que j’étais débordé. Je me suis parfois refusé des expériences incroyables, comme cette proposition de tenir un restaurant à Tokyo. J’ai dit non, je regrette. Je lui dirai aussi d’arrêter de regarder les tendances, de vouloir plaire. On l’apprend avec l’expérience. C’est la plus grosse erreur qu’un chef puisse faire. On y perd son identité. Aujourd’hui, je fais la cuisine que je veux, qui me plaît, que je sens. En fait, je plais vraiment depuis que ne cherche plus à plaire. Une cuisine identitaire, c’est la franchise, l’honnêteté. Je martèle ce message à tous les jeunes chefs: "Fais la cuisine que tu as envie de manger."

Pour vous, le secret de la gastronomie, c’est… ?

Le cadre, la belle assiette, c’est important mais superflu. L’essentiel, c’est trois choses: des produits de qualité, des recettes identitaires et une bonne équipe en cuisine.

La deuxième étoile, un rêve ?

C’est vrai que j’y ai pensé très fort à un moment donné. J’entends dans le milieu que mon établissement la mérite mais, voilà, elle ne vient pas. Je n’ai pas d’explication, c’est ainsi. Ce n’est pas un objectif de vie mais si elle venait, je serai ravi, heureux. Surtout pour mon équipe, car j’ai des jeunes cuisiniers qui sont dans l’aventure avec moi depuis cinq ans et ils la méritent. Moi, j’ai 45 ans, je suis déjà comblé.

Dans vos cartons, qu’y a-t-il comme projets ?

Dans les projets futurs, il y a la publication de petits carnets de cuisine ou encore un projet de logements touristiques insolites sur le site du restaurant. Pour que les clients vivent une expérience complète. Je n’en dis pas plus mais ce sera unique. J’ai 1 000 idées à la minute et c’est comme ça que je fonctionne, même si ça peut épuiser mon épouse (rires). Sans pression, je m’ennuie. D’ailleurs, mes plus beaux plats sont sortis quand j’ai été challengé, poussé dans mes retranchements.