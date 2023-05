Église de Scry à Tinlot: début des travaux en 2023 ?

Fermée depuis trois ans et demi, l’église de Scry sera à nouveau au centre des débats lors de la séance publique du conseil communal de lundi à Tinlot. Il y sera question du soutien d’Ecetia dans le dossier de restauration de cet édifice de style gothique érigé entre 1559-1561. Depuis une douzaine d’années, la fabrique d’église (FE) attend une rénovation et l’année 2023 pourrait enfin être la bonne. "Après l’expertise réalisée par Ecetia, il a été décidé de réaliser les travaux selon quatre priorités, précise la bourgmestre Christine Guyot. La première concerne des travaux de toiture et d’étanchéité pour un montant de 24 351 €. Cette phase devrait être réalisée cette année. La deuxième priorité, qui sera réalisée dans les deux ans, concerne le démontage et le remontage d’une partie de la tour. Il s’agit de renforcer les contreforts du clocher. Le remplacement des gouttières est entre autre aussi prévu. Le tout pour un montant de 285 000 €. La troisième priorité concerne l’aération du bâtiment et la réalisation de drains au pied de la façade pour 15 000 €. Enfin, dans les cinq ans, des travaux de peinture à l’intérieur du bâtiment seront aussi réalisés pour près de 29 000 €."