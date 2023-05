Un subside de 450 000 € pour l’école de Fraiture

Ça y est, la nouvelle est tombée: les subsides pour l’agrandissement de l’école fondamentale de Fraiture ont finalement été accordés. Ils s’élèvent à 450 000 € et couvriront la rénovation de deux anciennes classes et la création de deux nouvelles, dont une classe d’accueil. "L’école compte environ 220 élèves, c’est une initiative qui permettra à l’école d’être un peu plus confortable pour tout le monde, enseignants et élèves, explique Christine Guyot, bourgmestre de Tinlot. Ils ont des grosses classes, ça commençait à être un peu étroit, ces travaux devenaient vraiment nécessaires."