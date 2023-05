La Tinlotoise et sa cousine organisent des festivals rock… dans leur jardin!

C’est dans un cadre bucolique que les concerts sont donnés, en plein Condroz, dans un grand jardin arboré, une pelouse plane, offrant une belle vue sur les champs condrusiens. "C’est ça aussi le charme de ce mini-festival. De la musique en pleine nature." Mais avec les conditions professionnelles: une scène abritée et des tonnelles, de la sono et de la lumière pro, des Cathy Cabines, un bar, des bancs, des barrières Nadar… Pour le reste, c’est à la bonne franquette et familial, les deux cousines y tiennent. "C’est mon fils qui fait les pains saucisse, ma fille qui tient le bar, une amie qui gère les entrées… Les retours sont super positifs, sur la qualité musicale, l’ambiance bon enfant, entre amis…" Et tout se tient dehors. Personne n’a accès à la maison, qui joue le rôle de backstage pour la logistique et les artistes.

Des groupes de reprises et de compos

Et la programmation ? Laurence et Nathalie visent des groupes rock de reprises et de compos. "On connaît bien le milieu du tribute à force de voir des concerts. On cherche des artistes de qualité avec un cachet abordable. Et il y en a un paquet… On fonctionne au coup de cœur et on prend contact avec eux." Ainsi, pour le 9 septembre, Laurence a programmé quatre groupes de qualité et en grande partie liégeois: I Todo Esta Aqui (tribute de Noir Desir), Curiosity (tribute de The Cure), Be 80’s (tribute des tubes des années 80’), "un groupe déjà pas mal connu" et John L, un trio hard heavy qui compose ses propres morceaux.

Pour éviter des débordements, trop de nuisances et gérer le public, la pharmacienne a limité l’accès à 300 personnes. "On a choisi une petite jauge, pour que ça reste agréable. Il ne faut donc pas tarder à réserver car les groupes sur scène amènent déjà pas mal de fans…"

Et pour la suite ? "Rock in garden" pourrait-il se développer, voire s’installer dans d’autres jardins privés, à la demande ? "Pour le moment, je vise un événement par an chez moi, confie Laurence. Car je fais ça à côté d’un travail à temps plein. Il faut pouvoir gérer et ça prend du temps. Mais je ne suis pas fermée à des propositions. On n’a pas vraiment de plan, juste l’envie de faire plaisir et de se faire plaisir."

"Rock in Garden" à Fraiture, rue d’Houchenée. Le samedi 9 septembre dès 16 h. Entrée: 18 €. 0497/81 21 91. Pour les réservations: rockingarden2021@gmail.com