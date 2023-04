Le jour des faits, soit le 13 juillet 2021, le prévenu, dépossédé de son logement, revient ivre du restaurant "Les Routiers" à Nandrin pour se rendre au camping où il séjourne temporairement. À bord de son véhicule, à Tinlot, il croise la route d’un adolescent de 16 ans à vélo. Le voyant faire des allers-retours devant sa voiture, le quinquagénaire rejoint le jeune homme et entame la conversation.

Selon la victime, le prévenu aurait proposé de lui faire une fellation, en échange d’argent. L’adolescent, pris de panique après plusieurs demandes insistantes, parvient tout de même à relever la plaque d’immatriculation du véhicule du prévenu, à appeler et à rejoindre un de ses amis à vélo.

Des propositions régulières

Le prévenu reconnaît les faits. Néanmoins, il précise qu’il avait bien demandé l’âge du jeune homme au préalable. Il affirme qu’il ne lui aurait jamais proposé quoi que ce soit s’il avait su qu’il était alors âgé de 16 ans. Ce n’est pas la première fois que le quinquagénaire fait des demandes de ce type en échange d’argent. L’homme a déclaré avoir fait 500 à 1 000 propositions, mais uniquement à des personnes majeures. C’est la première fois qu’il s’est retrouvé dans cette situation.

Le prévenu ayant déjà été condamné en 2010 et en 2015 pour des faits tout à fait autres, la juge a requis 1 an d’emprisonnement et a dit qu’elle ne s’opposerait pas à un sursis probatoire. Un suivi médical et psychologique est évoqué, ce pour quoi le prévenu a marqué son accord.

Jugement le 26 mai.