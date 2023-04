Le club nature de Tinlot souffle ses 30 bougies

Paul Eloy, plus connu sous le nom de "Mr Paul" (il est instituteur à l’école libre Saint-Martin de Nandrin), raconte comment cette belle histoire a vu le jour . "En réalité, le club a été fondé il y a 33 ans mais les festivités ont été retardées suite au Covid." Depuis, l’instituteur s’occupe du projet, créé en 1990. "À l’époque, nous étions trois adultes à vouloir lancer ce projet, créer un club nature pour les enfants, dont le but est d’apprendre à connaître la nature et à la protéger. Il y avait Gabriel de Potter, qui travaillait à l’éducation environnement – il a été mon modèle – et Fernand Degrave, professeur de sciences." À l’époque, le concept de club nature, déjà présent en France depuis longtemps, n’existait pas encore en Belgique. Il avait été initié par Pierre Deom, instituteur et naturaliste français, fondateur de La Hulotte, journal de vulgarisation scientifique sur la nature. "Nous avons copié ce modèle. Deux à trois fois par mois, nous faisions des activités à destination des enfants pour découvrir la nature sous toutes ses formes, les plantes, les insectes, les animaux… Avec le temps, le club a grandi, nous avons organisé des voyages à l’étranger, des jumelages avec des clubs nature français."

Au départ le club se réunissait à la bibliothèque de Nandrin ou à l’école Saint-Martin. En 1997, l’instituteur achète une maison avec sa compagne, située près de l’école. "L’endroit se prêtait bien pour y accueillir le club nature. Il y avait un atelier de menuiserie et un poulailler abandonné. Nous les avons transformés pour en faire un lieu accueillant. Dans la maison, il y a une partie destinée aux fêtes de famille et à celle du club. Dans le jardin, on a aménagé un local pour les activités du club nature ou nous nous réunissons quand il fait mauvais et pour stocker le matériel. Nous avons un grand terrain qui va jusqu’au bois. Le propriétaire, Jean-Louis Ancion, est lui aussi un passionné de nature, il nous autorise à réaliser des activités découvertes dans le bois." Cette année, des nouveautés ont été apportées à la vie du club. "Nous nous réunissons deux fois par mois, une fois pour une activité enfant avec l’aide d’une maman et une fois avec les parents et les enfants. Nous invitons les familles pour prendre l’air, profiter de moments de détente et découvrir les richesses de notre environnement."

À la limite de la propriété, une cabane est utilisée aussi pour les classes nature de l’école Saint-Martin. Les institutrices maternelles y viennent une fois par semaine ainsi que dans la propriété et le bois pour "l’école du dehors". Les enfants sortent du cadre habituel de l’école pour découvrir l’école sur le terrain.

Aujourd’hui, 25 enfants, âgés de 4 à 14 ans, font partie du club. On peut parler de succès. "J’ai beaucoup de demandes supplémentaires, malheureusement, je dois dire non, pour ne pas diminuer la qualité des animations. Par contre, lors des stages nous pouvons nous ouvrir à un public plus large."

Abel, 9 ans, membre du club depuis cinq ans, apprécie ces réunions et activités. "Nous observons les chouettes, nous collectionnons les os des animaux, nous construisons des cabanes, nous faisons du pain maison, et parfois des fêtes."