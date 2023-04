L’Aldi de Tinlot fait peau neuve: le magasin ferme du 15 au 19 avril

Le magasin Aldi, route du Condroz à Tinlot, va faire peau neuve et ferme cinq jours. Ce qui va changer ? Désormais, l’assortiment de produits frais occupera une place de choix à l’entrée du magasin. Pour permettre cette reconversion, le magasin fermera ses portes ce samedi 15 avril à 19h et rouvrira le jeudi 20 avril à 8 h. En attendant, les clients peuvent se rendre dans les Aldi les plus proches: Marche-en-Famenne, Boncelles et Barvaux. "Ces dernières années, la gamme de produits frais chez Aldi s’est considérablement agrandie, explique le porte-parole du discounter, Jason Sevestre. Nous offrons une vaste gamme de viande fraîche, dont plus de 90% est d’origine belge et qui est temporairement enrichie avec des références typiques pour barbecue. En outre, de plus en plus de fruits et légumes frais sont offerts en vrac. Comparé à 2021, le nombre de références de fruits et légumes chez Aldi a augmenté de 10%."