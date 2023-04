Attention travaux sur la N63 à Tinlot dès ce mercredi et pour trois semaines

La première concerne️ la N63 dans le sens Marche vers Liège entre Clavier (Terwagne) et Tinlot (carrefour Levoz) et se tiendra du 12 avril au 5 mai. Les deux bandes de circulation dans le sens Marche vers Liège seront fermées. Les véhicules traverseront la berme centrale et circuleront sur une bande vers Liège. La sortie de la N63 vers Tinlot (rue du Centre et zoning) sera donc inaccessible. La déviation se fera via la N63, Nandrin et le giratoire (rond-point des vaches) pour revenir vers la sortie Tinlot. L’accès au zoning pourra se faire via la rue du Centre vers la rue Martinpa. La fermeture de la N63 c se situera après les établissements Piron. La deuxième phase du chantier est prévue sur l a N63c rue du Centre à Tinlot entre le carrefour avec la N66 (rue Montys) et la sortie accès de la N63, entre le lundi 24 et le vendredi 28 avril. Une semaine de travaux est prévue, suivant les conditions climatiques. La zone de chantier sera totalement fermée à la circulation durant la durée des travaux, exceptés quelques riverains. L’accès au zoning se fera donc uniquement via la rue du Zoning. À noter que l’arrêt du bus E20 est déplacé à hauteur de la pharmacie Familia pendant toute la durée des travaux, du 17 au 28 avril. La sortie N63 sera en effet inaccessible. Une déviation sera aussi mise en place pour accéder au zoning.