Huit nouvelles bornes de recharge pour vélo électrique installées à Tinlot

Aussi des bornes pour voiture électrique ?

Et les bornes pour voiture électrique ? "C’est une très bonne question, avoue Laurence Médaerts. On en est toujours au stade du projet. Par contre, on a déjà réfléchi à leurs futurs emplacements."

Par exemple, on peut déjà dire que des bornes de ce type seront installées sur le parking proche du rond-point en cours de construction sur la route du Condroz. Là où se trouve l’arrêt du bus express, en direction de Liège.