Il cultivait du cannabis dans l’entrepôt qu’il louait à Tinlot: 1 an de prison et 8 000 € d’amende

Sans nouvelles de son locataire et le mois de loyer n’étant pas payé, le propriétaire s’était rendu dans le hangar qu’il louait à l’Albanais, début mars 2021. Il y avait découvert des restes de plantation de cannabis et avait appelé la police.

En tout, 68 sacs de terreau (dont 63 encore pleins) et 591 pots en plastique vides et usagés avaient été découverts. Une pièce de 16 m2 avait aussi été entièrement recouverte de bâches et d’aluminium réfléchissants. De nombreuses lampes au sodium et d’autres appareils nécessaires à la culture du cannabis avaient aussi été trouvés sur place.

En fait, dès janvier 2021, le propriétaire tinlotois avait noté une consommation d’électricité anormalement élevée par son locataire. Celui-ci l’ayant payé sans sourciller, le propriétaire ne s’était pas de suite inquiété. Mais en février, il avait reçu une nouvelle facture, de plus de 1 000 €. Il n’était alors plus parvenu à joindre son locataire, c’est pour ça qu’il s’était déplacé.

Arrêté le 13 mars, le prévenu avait expliqué avoir loué cet entrepôt pour y réparer des voitures. Il avait admis la culture de 6 plants seulement "parce que je suis passionné par ces plantes et aussi consommateur de stupéfiants". Selon ses dires, il n’en aurait eu qu’un en croissance et aurait quitté les lieux parce qu’il ne parvenait plus à honorer le loyer.

L’analyse de son GSM avait révélé plus de 900 messages, en français et en néerlandais, liés à la vente de stupéfiants, ce qui n’a que renforcé le tribunal dans sa conviction pour condamner l’Albanais.