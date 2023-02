Il détourne près de 120 000 € à l’Aldi de Tinlot

Résultat: en 18 mois environ, il est parvenu à détourner 118 900 €. Il doit donc répondre de vol domestique. C’est le gérant lui-même qui s’est rendu compte qu’il y avait un problème d’inventaire négatif.

Et en poussant un peu plus loin les investigations, le subterfuge mis en place par l’employé indélicat a été mis à jour. Comme l’a souligné la Procureure de division, "la somme est colossale." Licencié pour faute grave, l’homme n’a pas jugé bon de se présenter devant le tribunal correctionnel de Huy ce jeudi pour répondre de ses actes.

Le Parquet a donc requis, par défaut, une peine ferme d’un an de prison. Le gérant et sa société se sont constitués parties civiles lors d’une précédente audience. Difficile de savoir à ce stade si le prévenu sera en mesure de rembourser son ex-employé et l’enseigne pour laquelle il travaillait.

Jugement le 16 mars