Le hub accueille gratuitement les étudiants en blocus

C’est une jeune étudiante du Condroz, Clarisse Hembert, qui en a fait la demande au Hub Business Center de Tinlot (route du Condroz): faire son blocus dans ses espaces de co-working. La gérante, Zayane Azraze, n’a pas hésité une seconde. "On a directement accepté de mettre à disposition cet espace qui a été inauguré en septembre et qui n’est donc pas encore complet. Il restait pas mal de place." Les jeunes peuvent ainsi disposer d’un lieu calme, propice à l’étude, avec accès gratuit au wi-fi mais aussi à l’eau, au thé, au café, à la "cantine" et aux sanitaires. "Ils viennent quand ils veulent et autant d’heures que nécessaire. C’est un service qui nous semble logique. Car les étudiants d’aujourd’hui sont les acteurs du changement de demain. Ils sont ainsi déjà un peu des huber’s. Et jusqu’ici, ça se passe très bien. Ils apportent de la vie supplémentaire dans l’espace co-working mais aussi dans l’entreprise car nous mangeons avec eux, nous nous croisons. "