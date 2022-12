La présidente du CPAS claque la porte

Si cette sortie a surpris, elle est en réalité le reflet de tensions au sein même du collège.

"On m’avait déjà reproché cette augmentation lors de la réunion de concertation préparatoire au budget, juge Christine Gobiet, recontactée ce vendredi. Comme si on avait des dépenses de personnel somptuaires, pfff… Pendant quatre ans, on n’a pas augmenté l’intervention communale d’un iota. Sans compter que le personnel du CPAS assure des missions pour un public citoyen plus large (logement, Tinlot Bus). C’est normal de ne pas être tout le temps en accord total dans une majorité, mais là, je suis en mal-être avec le collège."

Présidente du CPAS tinlotois depuis 2001, Christine Gobiet a fait savoir dès jeudi soir par message à la bourgmestre qu’elle envisageait très sérieusement de démissionner. "On a pris ça en boutade", commentait ce vendredi la bourgmestre, Christine Guyot. Christine Gobiet finira-t-elle par rendre son tablier ? On devrait y voir plus clair dans les prochains jours.