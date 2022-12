L’affaire de la maison de l’échevin Albanese est revenue sur la table du conseil

Dans sa réponse, l’échevin dénonce d’abord une attaque politique "faite sur base d’éléments erronés, qui porte des jugements calomnieux, à propos d’un dossier qu’il (NDLR: Pascal Lamer) ne maîtrise pas." Il regrette aussi le fait que le conseiller d’opposition décide de "tout jeter sur la place publique, sans avoir le courage de me demander des explications".

« On est là pour défendre l’intérêt des citoyens »

Silencieux dans un premier temps, Pascal Lamer a défendu sa démarche après avoir été interpellé par Denis Craisse. "On est là pour défendre l’intérêt des citoyens, expose-t-il. On a fait ce post sur base d’une décision du Conseil d’État qui est publique." Et sur les accusations, d’arrangement entre amis, "je me suis posé la question. Et je ne suis d’ailleurs pas le seul dans le cas. Mais ce qui est certain, c’est qu’il y a deux poids, deux mesures."

Quant à Lorenzo Novello, également conseiller de l’opposition, il est revenu sur une précédente séance du conseil, "où l’échevine de l’Urbanisme avait dit que si le recours aboutissait, ils (NDLR: le collège) trouveraient une formule pour faire passer le permis". Une réflexion que n’a pas du tout appréciée la principale intéressée. "Bien sûr. C’est bien connu que Laurence Médaerts passe son temps à s’arranger avec ses amis. Vu le nombre de fois où Dominique et moi on ne s’est pas entendu sur ce dossier, je peux vous jurer qu’il n’y a pas d’arrangement entre amis qui tienne."