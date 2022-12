Les « jeudredis » au camping avec le SI de Fraiture

Pour rendre le lieu cosy et chaleureux, l’équipe (Melina Renwart, Valérie Misson, Philippe Poumay, Pascal Lejeune et Geneviève Filée) a eu l’autorisation de décorer la salle qui dispose d’un feu ouvert. "On a déposé plusieurs tapis confortables, placé des salons en palette, des coussins, des lumières, de la déco si bien qu’on s’y sent super-bien, comme chez soi, avec des amis au coin du feu", poursuit Geneviève.

Les villageois sont invités à partager un moment convivial, autour de quelques planches apéritives, de musique et d’un bar. "Tout est à prix coûtant, très démocratique. Et on a fixé un horaire précis, de 18h à 22 h. Le but n’est pas d’en faire un lieu de fête mais plutôt un lieu de partage." Et à 22 h, la cloche sonne, comme dans les pubs anglais, pour annoncer la fin de l’événement. Pour les deux premiers rendez-vous, une vingtaine de Fraiturois avaient fait le déplacement. Pas mal… "On a fait du porte-à-porte dans le village, on a mis des flyers dans les boîtes aux lettres et on a communiqué sur les réseaux sociaux." Le bouche-à-oreille devrait faire monter la sauce…

La prochaine date est le 15 décembre avec un repas tartiflette et un spectacle musical "La Balancelle" donné par Angélique Demoitié, Fraituroise d’origine. "Elle sera présente avec Estelle Bourgeois pour faire redécouvrir des chansons connues, détaille Geneviève. Elle traduit aussi des textes avec poésie et humour. Il faut réserver car il n’y a que 40 places. Le public rétribuera les artistes au chapeau, à leur convenance." Le jeudi 5 janvier, lui, sera en mode "contes et légendes". La suite du programme sera détaillée prochainement, de nouveaux flyers seront distribués. Et en mars prochain, l’équipe "démontera" tout pour rendre la salle aux campeurs. Jusqu’à la saison suivante… "Oui, si ça marche, on imagine en faire un concept récurrent."

Tous les premiers et troisièmes jeudis du 1er novembre au 30 mars. De 18h à 22 h. Réservations: 0494/07 95 63