Une récompense littéraire pour "Le Coq aux champs" du chef Christophe Pauly, de Tinlot

L’aventure est née… pendant le confinement même si "ça fait des années que j’y pensais mais je manquais de temps", explique Christophe Pauly. Son livre de recettes est sorti l’an dernier, en octobre. Et bien vite, il a plu. "L’idée, c’était de faire un livre de recettes, en expliquant ma démarche. J’ai voulu y décrire des plats accessibles par tout le monde. Des plats très simples mais aussi des très compliqués mais qu’on peut faire à la maison. Je ne voulais pas que ce soit infaisable chez soi." Ce qui rend ce livre différent ? Il n’y a pas beaucoup de textes. Et puis, "on parle des produits". Christophe Pauly y raconte aussi les saisons, les goûts dans un livre qui inspire. "En plus, c’est un chouette objet à placer sous le sapin."

Le chef-auteur et le photographe ont mis cinq à six mois à réaliser leur livre de recettes. Et lorsqu’on demande au chef Pauly combien de recettes se retrouve dans son livre, il l’avoue: "je ne sais pas… Beaucoup, plus d’une centaine." Il y en a exactement 171. Autant de recettes et de préparations gourmandes qu’illustrent les photos de Jean-Pierre Gabriel, écrivain prolifique et photographe primé qui a publié plus de 70 livres sur l’alimentation, l’art, le design, le jardin, la nature.

"Notre souhait, c’était vraiment de réaliser un livre à pouvoir utiliser chez soi. Et il a déjà eu un gros gros succès. Et là, cela redémarre." Certaines des recettes que le Tinlotois dépeint, on les retrouve à sa table. Autant celle de son restaurant que celle de chez lui. "Il y a des recettes que je fais dans ma vie de tous les jours."

Un nouveau projet littéraire pour le chef ? "Ce sera différent, j’ai des carnets thématiques en projet." Mais avant cela, Christophe Pauly savoure le succès de ce livre de recettes, "ça fait plaisir". D’autant plus que ce n’est pas le premier prix qu’il reçoit. "L’an dernier, il a été choisi comme étant le 4e meilleur livre de chef dans un classement mondial. Ici, ça conforte le fait que mon livre sort un peu du lot."