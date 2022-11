La Commune a accueilli 23 bambins et 92 nouveaux habitants en 2021

Au final, seule une moitié d’entre eux avait effectué le déplacement jusqu’aux dépendances du château pour recevoir le chèque de 70 euros des mains de la bourgmestre Christine Guyot. Les autres seront invités à se présenter à l’administration communale dans les prochains jours.

2 740 habitants

Outre le fait d’accueillir les petites têtes blondes, les autorités communales avaient aussi souhaité inviter les nouveaux habitants. En 2021, 115 citoyens ont établi leur domicile dans la commune la moins peuplée de l’arrondissement de Huy-Waremme. Symboliquement, ils ont reçu une clé de l’administration communale. "Que ce soit en termes de nouveaux habitants ou des naissances, nous sommes en 2021 dans la moyenne annuelle de ces dernières années, explique la bourgmestre condrusienne. Tinlot compte 2 740 habitants répartis sur 3 770 hectares."

Lors de cette soirée, les nouveaux Tinlotois ont aussi pu faire la connaissance de certaines responsables de services (les écoles, le PCS, etc), groupements (les aînés, par exemple) et clubs sportifs de la commune (le tennis de table, le club de gymnastique, etc).